Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Formula 1'de sıradaki durak Belçika
28.08.2020 - 10:09 | | İSTANBUL (AA) -

Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Belçika'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Belçika
ABONE OL

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 7. yarışı, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 4, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 95

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lance Stroll (Kanada): 40

Alexander Albon (Tayland): 40

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 221

2. Red Bull: 135

3. Racing Point: 63

4. McLaren: 62

5. Ferrari: 61

 Formula 1de sıradaki durak Belçika

Romelu Lukaku'nun bu sezon attığı tüm goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Formula 1'de sıradaki durak Belçika
    Formula 1'de sıradaki durak Belçika
  2. Trabzonspor'da tüm testler negatif
    Trabzonspor'da tüm testler negatif
  3. Transfer haberleri | Galatasaray, Lemina'nın alternatifini buldu
    Transfer haberleri | Galatasaray, Lemina'nın alternatifini buldu
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa ilk maça yetişmeyebilir
    Son dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa ilk maça yetişmeyebilir
  5. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş E-sports oldu
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş E-sports oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Loicy Remy, Süper Lig'e transfer oluyor

Transfer haberleri | Loicy Remy, Süper Lig'e transfer oluyor

Transfer haberleri | Tahiri: Beşiktaş'tan teklif aldım, ama düşük

Transfer haberleri | Tahiri: Beşiktaş'tan teklif aldım, ama düşük

Transfer haberleri | Garry Rodrigues adım adım Olympiakos'a

Transfer haberleri | Garry Rodrigues adım adım Olympiakos'a

Son dakika | Kagawa'ya sürpriz teklif! Yeniden...

Son dakika | Kagawa'ya sürpriz teklif! Yeniden...

Sıradaki Haber