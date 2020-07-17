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17.07.2020 - 12:41 | | İSTANBUL (AA)

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Formula 1de sıradaki durak Macaristan

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal  kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk 2 yarışı Avusturya'da düzenlenmişti. Avusturya'da düzenlenen ilk yarışta Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas, ikincisinde ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton birinciliği elde etmişti.

Seyircisiz gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasman

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 43

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 37

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

4. Charles Leclerc (Monako): 18

5. Sergio Perez (Meksika): 16

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 80

2. McLaren: 39

3. Red Bull: 27

4. Racing Point: 22

5. Ferrari: 19

 

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