Formula 1'de tarihi kriz!

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından ve en fazla seyredilen organizsyonlarından Formula 1'de corona virüs krizi artarak devam ediyor.

İspana'da Marca Gazetesi de yaşanan bu krizle alakalı detaylı bir araştırma yayınladı. Formula 1'in 70 yıllık tarihinde en büyük sıkıntılardan biriyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

9 yarışın ertelenmesi ve Monaco GP'sinin de iptal edilmesine dikkat çekildi. Bu ertelenme durumlarının arka arkaya gelmesinin sık yaşanan bir durum olmadığı hatta bu kadar çok ertelenmenin ilk kez olduğu dile getirildi.

Corona virüs krizinden önce sadece 2011'de Arap Baharı'nda Bahreyn'in ertelendiği anımsatıldı. 2005'te de Indianapolis'teki sıkıntı, 1995'te Pasifik GP'sinin deprem nedeniyle ertelenmesi, 1981'de Güney Afrika'daki savaş sorunları, 1955'te Fransa'da 81 kişinin yaşamanı yitirdiği dönemdeki krizler hatırlatıldı.

Formula 1'in tarihi boyunca hep sorunlarla yüzleştiği ancak böylesi bir dalganın ilk kez olduğu savunuldu.