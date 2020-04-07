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07.04.2020 - 13:22 | | İSTANBUL (AA) -

Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü

Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü

Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.

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