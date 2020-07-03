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03.07.2020 - 11:28 | | İSTANBUL (AA)

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

2020 sezonu, hafta sonu Avusturya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, Alman Michael Schumacher elinde tutuyor.

Formula 1'in en başarılısı Schumacher
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Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Formula 1in en başarılısı Schumacher

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor. Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor. Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.

En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 84 birincilikle 2. sırada yer alıyor. Damalı bayrağı 53 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor. 

En fazla pole pozisyonundan başlayan Hamilton

Bu sezon Schumacher'e ait şampiyonluk ve yarış birinciliği rekorlarını kırmaya çalışacak Hamilton, kazandığı 88 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 6 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor. 

 

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