Formula 1'in Ä°stanbul'daki tanÄ±tÄ±m filmi tÃ¼m dÃ¼nyada yayÄ±nda

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26.11.2020 - 12:09 | | Ä°STANBUL (AA) -

Formula 1'in Ä°stanbul'daki tanÄ±tÄ±m filmi tüm dünyada yayÄ±nda

Intercity Ä°stanbul Park'ta 13-15 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Formula 1 DHL TÃ¼rkiye Grand Prix'si Ã¶ncesinde Ã§ekilen tanÄ±tÄ±m filmi, tÃ¼m dÃ¼nyada yayÄ±nlanmaya baÅŸlandÄ±.Â

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Formula 1 DHL TÃ¼rkiye Grand Prix'si Ã¶ncesinde Ã§ekilen tanÄ±tÄ±m filmi, tÃ¼m dÃ¼nyada yayÄ±nlanmaya baÅŸlandÄ±.

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ile AlphaTauri sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Pierre Gasly'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± ve 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde dÃ¼nyanÄ±n ilk kÄ±talararasÄ± "pit-stop"unun da icra edildiÄŸi tanÄ±tÄ±m filmi, tÃ¼m dÃ¼nyada yayÄ±na girdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde TÃ¼rkiye ve Ä°stanbul'un tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Ã§ekilen filmde pilotlarÄ±n TopkapÄ± SarayÄ±, Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Sultanahmet MeydanÄ±, Avrasya TÃ¼neli ve 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde Formula 1 araÃ§larÄ±yla geÃ§iÅŸlerine yer verildi.

AlphaTauri sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Pierre Gasly, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tanÄ±tÄ±m filminde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimin Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, "Ä°stanbul'da Formula 1 aracÄ± kullanmak, Ã¶zellikle de kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼stÃ¼nde kÄ±tadan kÄ±taya geÃ§mek harikaydÄ±. Bu Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± olmak Ã§ok havalÄ± bir ÅŸey." ifadelerini kullandÄ±.

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ise "Ä°stanbul sokaklarÄ±nda araÃ§ kullanmak gerÃ§ekten Ã§ok iyi bir tecrÃ¼beydi. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki anlar da unutulmazdÄ±." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Formula 1in Ä°stanbuldaki tanÄ±tÄ±m filmi tÃ¼m dÃ¼nyada yayÄ±nda

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