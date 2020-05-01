01.05.2020 - 12:51 | | Ä°STANBUL (AA)
Formula 1'in Macaristan etabÄ± seyircisiz düzenlenecek
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Macaristan etabÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda seyircisiz gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, 2 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan Macaristan Grand Prix'sinin hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkede 500'den fazla seyircinin katÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± yasaklamasÄ± nedeniyle seyircisiz yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â
SalgÄ±n sebebiyle 2020 sezonunda ÅŸu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarÄ±ÅŸla baÅŸlamasÄ± bekleniyor.