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01.05.2020 - 12:51 | | Ä°STANBUL (AA)

Formula 1'in Macaristan etabÄ± seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Macaristan etabÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda seyircisiz gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

Formula 1'in Macaristan etabÄ± seyircisiz düzenlenecek

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Organizasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, 2 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan Macaristan Grand Prix'sinin hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkede 500'den fazla seyircinin katÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± yasaklamasÄ± nedeniyle seyircisiz yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

SalgÄ±n sebebiyle 2020 sezonunda ÅŸu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarÄ±ÅŸla baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

Formula 1in Macaristan etabÄ± seyircisiz dÃ¼zenlenecek

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