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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund: 0-1
13.06.2020 - 16:01 |

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund: 0-1

Bundesliga'da 31. haftanın kritik maçında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, milli oyuncu Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu. Dortmund son dakika golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund: 0-1
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Almanya Ligi'nde (Bundesliga) ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund, 31. haftada Fortuna Düsseldorf'la deplasmanda karşılaştı. Dortmund maçı 1-0 kazandı.

Tek golü 90+5'te Haaland attı.

Milli futbolcu Kenan Karaman 81 dakika mücadele etti.

İLK 11'LER

 

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier; Kaan, Hoffmann, Gießelmann; Sobottka; Zimmermann, Stöger, Berisha, Suttner; Kenan, Thommy

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre, Witsel, Guerreiro; Sancho, Brandt, Hazard

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