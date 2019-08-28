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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı
28.08.2019 - 19:16 | | BERLİN (AA)

Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın sözleşmesini uzattı.

Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı
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Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı

 

Alman kulübünden yapılan açıklamada, üç yıldan beri Fortuna Düsseldorf forması giyen 24 yaşındaki Kaan Ayhan ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fortuna Düsseldorf'un üst yöneticisi Lutz Pfannenstiel, Türk kökenli futbolcunun takımda lider oyuncu olduğunu belirterek, "Geçen yıl en önemli oyuncularımızdan biriydi. Bu yıl ve gelecek yıllarda da öyle kalacak." ifadesini kullandı.

Pfannenstiel, savunma oyuncunun başka tekliflere rağmen Fortuna Düsseldorf takımında kalmasından dolayı gurur duyduklarını kaydetti.

Kaan Ayhan da kulübün kendisine ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada daha çok şey başarmak istiyoruz ve bunun bir parçası olmak istiyorum. Hep birlikte başarılı bir dönem geçireceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2016'da Schalke 04'ten Düsseldorf ekibine transfer edilen Kaan Ayhan, kırmızı-beyazlı formayla 90 maçta 7 gol attı.

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