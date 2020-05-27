Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI)

Almanya Bundesliga 28. hafta maçında Fortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor.

Milli yıldızlar ilk 11'de

Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da Fortuna Düsseldorf'un 11'inde bulunuyor.

İLK 11'LER

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Zimmermann, Hennings, Suttner, Sobottka, Thommy, Beriha, Kenan Karaman.

Schalke: Schubert, Ozan Kabak, Nastasic, McKennie, Caligiuri, Matondo, Burgstaller, Kenny, Oczipka, Sane, Schöpf.

Ozan Kabak'ın Hikayesi