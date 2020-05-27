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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI)
27.05.2020 - 21:26 |

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI)

Bundesliga 28 hafta maçındaFortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04'ü konuk ediyor. Ozan Kabak, Schalke'de ilk 11'de sahaya çıkarken Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da Fortuna Düsseldorf'un 11'inde bulunuyor.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI)
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Almanya Bundesliga 28. hafta maçında Fortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI)

Milli yıldızlar ilk 11'de

Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da Fortuna Düsseldorf'un 11'inde bulunuyor.

İLK 11'LER

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Zimmermann, Hennings, Suttner, Sobottka, Thommy, Beriha, Kenan Karaman.

Schalke: Schubert, Ozan Kabak, Nastasic, McKennie, Caligiuri, Matondo, Burgstaller, Kenny, Oczipka, Sane, Schöpf.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI)

Ozan Kabak'ın Hikayesi

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