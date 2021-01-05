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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Fortuna Düsseldorf'ta Kenan Karaman'ın gecesi!
05.01.2021 - 02:17 |

Fortuna Düsseldorf'ta Kenan Karaman'ın gecesi!

Almanya Bundesliga 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u 2-1 mağlup ederken milli futbolcu Kenan Karaman 1 gol asist ile geceye damga vurdu.

Fortuna Düsseldorf'ta Kenan Karaman'ın gecesi!
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Almanya Bundesliga 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u konuk etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Kristoffer Peterson'un golüyle öne geçen ev sahibi takım, 55'te Kenan Karaman ile farkı 2'ye çıkardı.

Konuk takım 79' Chris Führich ile skoru 2-1'e getirdi ancak puan için yeterli olmadı.

Adı Türk takımlarıyla anılan Kenan Karaman, 13 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

14 haftada 26 puan toplayan Fortuna Düsseldorf, liderin 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Fortuna Düsseldorfta Kenan Karamanın gecesi

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