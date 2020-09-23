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23.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da forvete ‘Buldozer’

Galatasaray derbisine bir golcüyü mutlaka yetiştirmek isteyen sarı-lacivertliler, adayları çoğalattı.

Galatasaray'da forvete ‘Buldozer’
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France Football’un özel haberinde, Fenerbahçe’nin Mısır’da Zamalek’te oynayan Mostafa Mohamed’i resmen istediği kaydedildi.

22 yaşındaki forvet için Zamalek’e 2.5 milyon euroluk teklif sunan sarı-lacivertliler olumsuz yanıt aldı. Zamalek’in Fenerbahçe’den 3-4 milyon euro arası bir meblağ talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin ‘Buldozer’ lakaplı forvet Mostafa Mohamed’i almaya çabaladığı aktarıldı. Mostafa Mohamed, Zamalek formasıyla 107 maçta 35 gol attı.

Galatasarayda forvete ‘Buldozer’

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