Galatasaray'da forvete ‘Buldozer’

France Football’un özel haberinde, Fenerbahçe’nin Mısır’da Zamalek’te oynayan Mostafa Mohamed’i resmen istediği kaydedildi.

22 yaşındaki forvet için Zamalek’e 2.5 milyon euroluk teklif sunan sarı-lacivertliler olumsuz yanıt aldı. Zamalek’in Fenerbahçe’den 3-4 milyon euro arası bir meblağ talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin ‘Buldozer’ lakaplı forvet Mostafa Mohamed’i almaya çabaladığı aktarıldı. Mostafa Mohamed, Zamalek formasıyla 107 maçta 35 gol attı.