Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
12.10.2020 - 18:46 | | AA

Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Roma’nın efsane oyuncusu Francesco Totti’nin babası Enzo, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABONE OL

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Kovid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi. 

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.

Francesco Tottinin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Lazio'dan Fenerbahçe'yi üzen Vedat Muriqi itirafı!

 

    Galatasaray teknik ekibi ayak tenisi oynadı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Bilal Budak resmen açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"
      Son dakika | Bilal Budak resmen açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"
    2. Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
      Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    3. Galatasaray'da Marcao'nun piyasa değeri arttı!
      Galatasaray'da Marcao'nun piyasa değeri arttı!
    4. Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
      Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
    5. ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
      ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...

    Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...

    Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan

    Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan

    Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı

    Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı

    Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!

    Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!

    Sıradaki Haber