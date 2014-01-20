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20.01.2014 - 02:30 |

Franck Ribery’nin tepkisi bitmiyor

Altın Top ödüllerinde beklediği dereceyi alamayan ve 3. sırada kalan Franck Ribery,organizasyona olan eleştirilerini devam ettirdi.

Franck Ribery’nin tepkisi bitmiyor
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30 yaşındaki oyuncu, “Oy verme süresini 2 hafta uzattılar. Daha önce olmamış bir şey. Siyaset yaptılar. Bu futbol falan değil. Bireysel olarak ve takımımla her şeyi kazandım, Ronaldo 2013’te hiçbir şey kazanamadı” dedi. Ribery, Bayern Münih’ten takım arkadaşlarına da ödül verilmemesini eleştirirken, “Yılın 11’inde sadece
3 Bayernli vardı. Bu tamamen çılgınlık. 5 şampiyonluk kazandık, tarih yazdık. Müller, Alaba ve Robben nerede?” diye konuştu.

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