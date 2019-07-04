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04.07.2019 - 13:59 |

Franck Ribery transferi doğruladı!

Bayern Münih'teki 12 yıllık macerasının sonuna gelen 36 yaşındaki Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Yıldız isim, geleceği hakkında Alman basınına flaş açıklamalar yaptı.

Bayern Münih'teki 12 yıllık macerasının sonuna gelen 36 yaşındaki Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu, Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e verdiği röportajda Avrupa'dan teklifler aldığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğim hakkında henüz bir karar vermiş değilim. Bu konu, önümüzdeki iki hafta içinde netleşecek. Avrupa'dan çok sayıda iyi teklif aldım. Ancak kararımı verirken ailemi ve oğullarımı da düşünmek zorundayım. Bayern'de bu kadar uzun süre forma giydikten sonra Almanya'da ayrılmak elbette hiç kolay değil. Zira burası artık benim ikinci evim." (Fanatik)

 

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