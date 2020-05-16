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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: 1-3
16.05.2020 - 21:29 |

Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: 1-3

Koronavirüs arasının ardından geri dönen Bundesliga'nın 26. haftasında Borussia Mönchengladbach, Frankfurt'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: 1-3
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Borussia Mönchengladbach, koronavirüs arasının ardından geri dönen Bundesliga'nın 26. haftasında Frankfurt'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach'da golleri 1. dakikada Plea, 7. dakikada Thuram ve 72. dakikada penaltıdan Bensebaini kaydetti.  Frankfurt'un golünü 81. dakikada Andre Silva attı.

Bu sonucun ardından Frankfurt 28 puanda kaldı. Puanını 52'ye çıkaran Mönchengladbach ise haftayı beraberlikle ve 51 puanla kapatan RB Leipzig'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Mönchengladbach, bir maç fazlasıyla lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 3'e, 2. Borussia Dortmund ile de 2'ye indirdi.

Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: 1-3

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