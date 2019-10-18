Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Frankfurt- Leverkusen canlı bahis heyecanı Misli.com'da
18.10.2019 - 11:01 |

Frankfurt- Leverkusen canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Almanya Bundesliga'da Frankfurt evinde Leverkusen'i konuk ediyor. Maç ile ilgili detaylar haberimizde...

Frankfurt- Leverkusen canlı bahis heyecanı Misli.com'da
ABONE OL

FRANKFURT – LEVERKUSEN

Bu sezon ilk haftalar itibariyle kıran kırana bir mücadeleye sahne olan Almanya Bundesliga’da haftanın açılış maçında Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk puanlarını aldıktan sonra evinde Werder Bremen ile karşılaşan E. Frankfurt, ilk yarısını geride kapattığı maçta son anlara doğru öne geçerken uzatma anlarında yediği penaltı golüyle tam anlamıyla yıkıldı. Bu sezon ligde sahasında henüz maç kaybetmeyen E.Frankfurt, ligde her maçında en azından bir gol attı. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan kaleci Trapp, savunmacı Chandler, orta sahadan Rode yok.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki maçından da puansız ayrılan Leverkusen, son olarak evinde RB Leipzig ile karşılaşırken ikinci yarıda öne geçtiği üstünlüğünü koruyamayarak bir puanla yetindi. Onlar da bu sezon ligde deplasmandaki 3 maçın 2’sini kazanırken Dortmund’da farklı kaybettiler. Bu yenilgi geçen sezonu da hesaba katarsak son 13 lig maçındaki tek yenilgileriydi. Konuk ekipte ayak parmağı kırık olan orta saha oyuncusu Charles Aranguiz yok.

Frankfurt- Leverkusen canlı bahis heyecanı Misli.comda


ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • İki ekip arasındaki son 9 lig maçının 8’i 2,5 Gol Üstü bitti.
  • E.Frankfurt’un ligde oynadığı son 6 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.
  • Leverkusen’in bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 7’si 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

  • Misli.com üyelerinin ilk tercihi gol bahisleri üzerine olmuş. Üyelerin %30’a yakını karşılaşmanın 2.5 gol üzeri veya karşılıklı gollerle tamamlanacağını düşünüyor.
  • Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %20’si ise taraf bahsi tercihinde bulunmuş. Üyelerin %14’ü Leverkusen’in kazanacağını düşünürken %6’lık dilim ise maçın berabere biteceğini kuponlarına eklemiş.

 

Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
    Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
  2. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
  3. Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  4. Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
  5. FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
    FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı

Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Sıradaki Haber