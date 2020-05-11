Fransa AÃ§Ä±k seyircisiz oynanabilir

11.05.2020 - 11:29 |
Fransa AçÄ±k seyircisiz oynanabilir
Fransa Tenis Federasyonu BaÅŸkanÄ± Bernard Giudicelli, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle eylÃ¼l ayÄ±na ertelenen Fransa AÃ§Ä±k (Roland Garros) TurnuvasÄ±'nÄ±n seyircisiz dÃ¼zenlenebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Fransa Tenis Federasyonu BaÅŸkanÄ± Bernard Giudicelli, dÃ¶rt grand slam turnuvasÄ±ndan biri olan Fransa AÃ§Ä±k'Ä±n bu yÄ±lki akÄ±beti hakkÄ±nda FransÄ±z gazetesi Le Journal du Dimanche'a aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Her seÃ§eneÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurduklarÄ±nÄ± belirten Giudicelli, "Seyircisiz bile olsa turnuvanÄ±n oynanmasÄ±, yayÄ±n haklarÄ± ve sponsorluk gelirleri gibi ekonominin bir kÄ±smÄ±nÄ±n dÃ¶nmesi anlamÄ±na geliyor." ifadesini kullandÄ±.
BaÅŸkent Paris'in ev sahipliÄŸinde 24 MayÄ±s-7 Haziran tarihlerinde dÃ¼zenlenmesi planlanan toprak kort turnuvasÄ±, 20 EylÃ¼l-4 Ekim tarihlerine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Profesyonel tenis mÃ¼sabakalarÄ±, salgÄ±n yÃ¼zÃ¼nden 13 Temmuz'a kadar durdurulmuÅŸtu. Wimbledon ise iptal edilmiÅŸti.
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