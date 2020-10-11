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11.10.2020 - 18:54 |

Fransa Açık'ta Rafael Nadal 13. kez şampiyon!

Rafael Nadal, Roland Garros finalinde Novak Djokovic'i 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) yenerek şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta Rafael Nadal 13. kez şampiyon!
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oland-Garros Erkekler Finali'nde Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 3-0 mağlup etti ve Fransa Açık'taki 13'üncü, toplamda ise 20'nci grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade Roland Garros'ta bulunan Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Rafael Nadal, 6-0'lık ilk set sonucunda 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibi Novak Djokovic'e karşı büyük bir üstünlük kuran Nadal, 6-2'lik oyun üstünlüğüyle setlerde durumu 2-0'a getirdi. Maçın 3'üncü setinde vites artıran Novak Djokovic, her ne kadar etkili bir oyun ortaya koysa da, 7-5'lik oyun üstünlüğüyle rakibini geride bırakan Rafael Nadal, Fransa Açık'ta 13'üncü, toplamda ise 20'nci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Philippe-Chatrier Kortu'ndaki karşılaşmayı sınırlı sayıda seyirci tribünden takip etti.

Fransa Açıkta Rafael Nadal 13. kez şampiyon

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