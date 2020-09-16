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16.09.2020 - 20:58 | | AA

Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını Miguel Angel Lopez kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 17. etabını, Astana takımının Kolombiyalı sporcusu Miguel Angel Lopez kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını Miguel Angel Lopez kazandı
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Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı, Grenoble ile Meribel arasındaki 170 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 49 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Lopez, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağlık etabı, Jumbo-Visma takımından Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, UAE Emirates'ten vatandaşı Tadej Pogacar üçüncü sırada tamamladı.

Primoz Roglic, toplamda 74 saat 56 dakika 4 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Meribel ile La Roche-sur-Foron arasındaki 175 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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