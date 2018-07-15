Fransa - Hırvatistan: 4-2

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı. Horozlar tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. 1998'de evinde düzenlenen turnuvada şampiyon olan Fransa 20 yıl aradan sonra Rusya'da tekrar kupanın sahibi oldu.

Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18. dakikada Mario Mandzukic (kendi kalesine), 38. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann, 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 27. dakikada Ivan Perisic ve 69. dakikada Mario Mandzukic'ten geldi.

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İLK YARI

18. dakikada Fransa öne geçti. Griezmann'ın, Hırvatistan kalesine yaklaşık 30 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Mandzukic, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0

28. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Hırvatistan'ın kazandığı serbest vuruşta Modric'in arka direğe gönderdiği topu Vrsaljko indirdi. Penaltı noktası üzerinde Vida topu bir dokunuşla hemen arkasındaki Perisic'e bıraktı. Perisic, sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

38. dakikada Fransa, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile verilen penaltı ile bir kez daha öne geçti. Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Pitana VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Griezmann, meşin yuvarlağı ve kaleci Subasic'i ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Mücadelenin ilk yarısı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Rakitic'in pasıyla Rebic, Fransa ceza sahası içinde topla buluştu. Rebic, sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris üzerine gelen topu son anda tek yumruğuyla kornere çeldi.

52. dakikada Fransa etkili geldi. Griezmann'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, altı pas önünde sağ çaprazdan şutunu attı. Kalesini zamanında terkeden ve açıyı kapatan Subasic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahasına girdi, penaltı noktasının gerisindeki Griezmann'a pasını attı. Griezmann daha uygun pozisyondaki Pogba'ya topu gönderdi. Pogba şutunu attı top savunmadan döndü, bir kez daha topu önünde bulan Pogba bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1

65. dakikada Fransa 4. golünü buldu. Sol kanattaki Hernandez'den pasını alan Mbappe, Hırvatistan ceza yayı üzerinde önündeki rakibine rağmen şutunu attı ve topu köşeden ağlara yolladı: 4-1

69. dakikada Hırvatistan, Fransa kalecisi Lloris'in büyük hatası ile farkı 2'ye düşürdü. Umtiti'den pası alan Lloris, altı pas içinde Mandzukic'e çalım atmak istedi, Hırvat oyuncu ayağını uzattı ve topu ağlara gönderdi: 4-2

Mücadele Fransa'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FRANSA: 4 - HIRVATİSTAN: 2

Stat: Luzhniki (Rusya)

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante (Dk. 55 Nzonzi), Mbappe, Griezmann, Matuidi (Dk. 73 Tolisso), Giroud (Dk. 81 Fekir)

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 82 Pjaca), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 71 Kramaric), Modric, Perisic, Mandzukic

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Goller: Dk. 18 Mario Mandzukic (Kendi Kalesine), Dk. 38 Antoine Griezmann (Penaltıdan), Dk. 59 Paul Pogba, Dk. 65 Kylian Mbappe (Fransa); Dk. 28 Ivan Perisic, Dk. 69 Mario Mandzukic (Hırvatistan)

Sarı Kartlar: Dk. 27 N'Golo Kante, Dk. 41 Lucas Hernandez (Fransa); Dk. 90+2 Sime Vrsaljko (Hırvatistan)

MAÇTAN NOTLAR

Fransa tarihinde ikinci kez şampiyon

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Fransa, ev sahibi olduğu 1998'den sonra ikinci kez bu büyük başarıyı yakaladı.

2006'da da finale yükselen Fransa, kupayı İtalya'ya kaybetmişti.

Didier Deschamps tarihe geçti

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu şampiyonlukla birlikte önemli bir başarıyı daha elde etti.

1998'de şampiyon olan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Deschamps, 2018'de de teknik direktör olarak kupayı kazanmayı başardı.

Deschamps, tarihte bunu başaran 3. isim olarak da kayıtlara geçti. Deschamps'tan önce yalnızca Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer hem futbolcu hem de teknik adam olarak Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

60 yıl sonra bir ilk

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva finalde atılan gol sayısı bakımından da tarihe geçti.

Kupa tarihinde 1958'den sonra normal sürede 6 gol atılan ilk karşılaşma oldu.

1958'de İsveç'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti.

Sağanak altında kupa töreni

Dünya Kupası'nın kupa töreni sağanak altında gerçekleştirildi.

Maçın bitimine yakın şiddetini arttıran yağış, kupa töreni sırasında sağanağa dönüştü. Kupa töreni için sahanın ortasındaki sahneye çıkan protokol zor anlar yaşadı.

Kupayı kaldıran Fransız futbolcular ise, çimin ıslanmasını fırsat bilerek, kupa ile birlikte kayarak zaferlerini kutladı.

Fransa yenilmezliğini sürdürdü

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupayı kaldıran Fransa, rakibi karşısındaki yenilmezliğini de sürdürdü.

İki takım bugüne kadar 5 maça çıkmış, Fransa 3 galibiyet elde etmiş, 2 karşılaşma da beraberlikle sona ermişti. Fransa, Hırvatistan karşısındaki yenilmezliğini korurken, galibiyet sayısını da 4'e yükseltti.

Altın top ödülü Luka Modric'in

Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusuna verilen ödül Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric'in oldu.

Şampiyonanın en iyi genç oyuncusu ödülünü Fransız Kylian Mbappe aldı.

Turnuvanın gol kralına verilen "Golden Boot" ödülünün sahibi ise İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.

En iyi kaleci ödülüne ise Belçikalı Thibaut Courtois layık görüldü.

Final maçının adamı ise Fransız hücum oyuncusu Antoine Griezmann seçildi.

Kapanış töreninde renkli görüntüler

2018 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni Hırvatistan ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının öncesinde gerçekleştirildi.

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen tören, yaklaşık 800 kişilik ekibin dans şovuyla başladı.

Sonrasında ise 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Live It Up"ı söyleyen Will Smith ile Nicky Jam ve Era Istrefi de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu.

Resmi şarkı sırasında Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho da saha kenarında çaldığı davulla şova renk kattı.

Sahneye son olarak ise Rus opera sanatçısı Aida Garifullina çıktı.

Töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de izledi.