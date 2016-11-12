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12.11.2016 - 03:22 |

Fransa-İsveç: 2-1

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Fransa geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1 kazandı.

Fransa-İsveç: 2-1
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Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Fransa geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1 kazandı.

Fransa'nın golleri 57. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Dimitri Payet'ten geldi. İsveç'in tek golü ise 54. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

İsveç'te Jimmy Durmaz'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fransa puanını 10'a yükseltti. İsveç ise 7 puanda kaldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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