12.11.2016 - 03:22 |
Fransa-İsveç: 2-1
Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Fransa geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1 kazandı.
Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Fransa geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1 kazandı.
Fransa'nın golleri 57. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Dimitri Payet'ten geldi. İsveç'in tek golü ise 54. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
İsveç'te Jimmy Durmaz'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fransa puanını 10'a yükseltti. İsveç ise 7 puanda kaldı.