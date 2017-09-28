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28.09.2017 - 15:32 |

Fransa kadrosu açıklandı! Gomis ve Valbuena...

Fransa Futbol Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Belarus maçları aday kadrosu açıklandı.

Fransa kadrosu açıklandı! Gomis ve Valbuena...
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Süper Lig'de gösterdikleri üstün performansla milli takıma davet edilmeleri beklenen Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe’nin yıldızı Mathieu Valbuena'ya ise kötü haber geldi.

Gomis ile Valbuena, milli takım kadrosunda kendilerine yer bulamadı.Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Alphonse Areola (Paris-SG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille)
Savunma: Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (Paris-SG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (Paris-SG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid).
Orta Saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Dimitri Payet (Marseille), Adrien Rabiot (Paris-SG), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich).
Forvet: Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Kylian Mbappé (Paris-SG), Florian Thauvin (Marseille).

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