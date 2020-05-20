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20.05.2020 - 21:44 | |   ANKARA (AA) -

Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırıldığı Fransa'da, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak
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Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, bu sezon Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceği ve 2020-2021 sezonunun alt ligden yükselen iki kulüp de dahil edilerek 22 takımla oynanacağı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon ilan edildiği Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüş, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltilmişti.

 

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