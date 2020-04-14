Fransa takımını göndermiyor

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle takvim değişikliğine yönelik çalışması neticesinde nisan ve mayıs aylarındaki milli takım maçlarının ertelendiğini duyurmuştu. 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki maçların 3-7 Haziran tarihlerinde tek bir merkezde turnuva olarak oynatılması kararlaştırılmış, son teyidin yeni gelişmelere göre 15 Mayıs’a kadar verileceği belirtilmişti.

Türkiye, İzlanda ve Hırvatistan ile aynı grupta bulunan ve sıradaki maçlarından birisi Türkiye ile olan Fransa kadın hentbol takımı için Fransa Hentbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarının öngörülen haziran başında yapılacak olması durumunda, kadın hentbol takımını bu maçlara göndermeyeceğini duyurdu.

Fransa Hentbol Federasyonu'nun yaptığı bu açıklamanın ardından, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun nasıl bir tutum takınacağı bekleniyor. Karşılaşmaların yeniden erteleneceği mi yoksa iptal mi edileceği merak konusu oldu.