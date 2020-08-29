Fransa Turu'nda start bugün veriliyor

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu’nun 107.’si bugün başlayacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, ülkenin vaka sayılarındaki artışın sebep olduğu endişelere rağmen 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. İtalya ve İspanya ile yol bisikleti sezonunun büyük tur diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903’ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu’na, 22 takımdan 176 sürücü katılacak.