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05.02.2021 - 13:06 |

Fransa'da Lille tarih yazıyor! Hedef şampiyonluk...

Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak yılmaz'ın sırtladığı Fransız ekibi Lille, Ligue 1'de şampiyonluğa koşuyor.

Fransa'da Lille tarih yazıyor! Hedef şampiyonluk...
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Fransa Ligue 1'de yoluna emin adımlarla devam eden Lille, Milli futbolcularımız önderliğinde son olarak Bordeuax engelini 3-0 geçti ve puanını 51 yaptı. Bitime 15 hafta kala zirvede yer alan Kırmızı-Beyazlılar; Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile rakiplerini bir bir dize getiriyor. Üst üste 5. maçını kazanan Christophe Galtier'in ekibi, Lyon ile 2, PSG ile olan 3 puan farkı korudu. Özellikle Yusuf Yazıcı, son 2 maçta attığı 2 gol ile takımına şampiyonluk yolunda önemli katkı sağladı.

TARİH YAZIYORLAR
3 gün önce Dijon maçının ardından haftanın 11'inde yer alan Yusuf Yazıcı ile Zeki ve Burak için Fransız basını övgü dolu sözler kullandı. Haberlerde Kırmızı-Beyazlılar'ın, Türk futbolcular önderliğinde tarih yazdığı belirtildi.

Ayrıca yer alan haberlerde; Lille'ın, PSG gibi bir rakip ile mücadele ettiği ve olası bir rehavet durumunun yaşanması halinde bu durumun Galtier'in öğrencileri için pahalıya patlayacağının altı çizildi.

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