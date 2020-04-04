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04.04.2020 - 12:25 |

Fransa'da Luiz Gustavo sürprizi

Fenerbahçe'nin sezonun ayakta kalan isimlerinden olan Luiz Gustavo; Fransa'da forma giyen en iyi Brezilyalılar arasında gösteriliyor. Tecrübeli orta saha; Ronaldinho ve Neymar'la yan yana anılıyor.

Fransa'da Luiz Gustavo sürprizi
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak öne çıkan Luiz Gustavo, Fransa'da unutulamıyor.

Marsilya kariyerinde çok başarılı bir süreç geçiren ve tribünlerin sevgilisi olan tecrübeli orta saha, Fransa Ligue 1 tarihinde de vazgeçilmezler arasında yer alıyor.
Foot Mercato'da yer alan bir yazıda, Ligue 1 tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları ve onlardan oluşan en iyi 11 tespit edilecek.

Foot Mercato'ya göre de Luiz Gustavo; Ronaldinho, Neymar ve Juninho gibi büyük yıldızlarla aynı kategoride yer alıyor.

Yapılan anonslarda Fenerbahçe'nin yıldızı bu önemli isimlerle yan yana gösteriliyor. Luiz Gustavo; Marsilya'da 2017-2019 yılları arasında forma giymiş ve 98 maça çıkmıştı.

Fransada Luiz Gustavo sürprizi

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