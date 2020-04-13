13.04.2020 - 22:20 |
Fransa'da maçlarÄ±n 17 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor
Fransa'da Ligue 1, 17 Haziran'da yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Fransa'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
FransÄ±z L'Equipe gazetesinin haberine gÃ¶re, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantÄ±sÄ±nda futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n geleceÄŸi ele alÄ±ndÄ±.Â
LFP'nin Ligue 1 karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± 17 Haziran'da baÅŸlatÄ±p 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediÄŸi kaydedildi.Â
Haberde, mÃ¼cadelelere seyirci alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar verilmediÄŸi ifade edildi.
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