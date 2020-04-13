Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Fransa'da maçlarÄ±n 17 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor
13.04.2020 - 22:20 |

Fransa'da maçlarÄ±n 17 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor

Fransa'da Ligue 1, 17 Haziran'da yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Fransa'da maçlarÄ±n 17 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor

Fransa'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

FransÄ±z L'Equipe gazetesinin haberine gÃ¶re, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantÄ±sÄ±nda futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n geleceÄŸi ele alÄ±ndÄ±.Â 

LFP'nin Ligue 1 karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± 17 Haziran'da baÅŸlatÄ±p 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediÄŸi kaydedildi.Â 

Haberde, mÃ¼cadelelere seyirci alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar verilmediÄŸi ifade edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Fenerbahçe için teklifi reddetti! Tecrübeli hoca...

Fransada maÃ§larÄ±n 17 Haziranda baÅŸlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor

TÃ¼rkiye SÃ¼per Lig'de Tarihe GeÃ§en Seriler

    Arat Hosseini yeteneklerini sergilemeye devam ediyor
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Tarvaris Jackson'dan acÄ± haber!

    Tarvaris Jackson'dan acÄ± haber!

    Maldini, corona virüs hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin deneyimini anlattÄ±

    Maldini, corona virÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin deneyimini anlattÄ±

    Gomis'li Al Hilal'de maaÅŸlarÄ±n yarÄ±sÄ± indirildi

    Gomis'li Al Hilal'de maaÅŸlarÄ±n yarÄ±sÄ± indirildi

    TFF'den "online" antrenör eÄŸitimi

    TFF'den "online" antrenÃ¶r eÄŸitimi

    SÄ±radaki Haber