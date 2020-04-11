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11.04.2020 - 15:41 |

Fransa'da sürpriz! Tarih 22 Ağustos...

Corona virüs kriziyle uğraşan Fransa'da 2019-20 sezonu bitmeden 2020-21 sezonunun polemiği başladı. Şu anda 22 Ağustos'ta gelecek yılın başlatılması için çalışma hayata geçirildi.

Fransa'da sürpriz! Tarih 22 Ağustos...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs nedeniyle kriz yaşayan Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 başta olmak üzere tüm liglerde takvim karmaşası yaşanıyor. Vaka ve ölüm oranlarının arttığı ülkede şu an için hem antrenmanların başlaması istenmiyor hem de 2019-20 sezonu bekletiliyor.

Haziran ayı gibi başlayıp temmuz ortasında sezonu bitirmek isteyen Fransa Futbol Federasyonu; 2020-21 sezonunu da 22-23 Ağustos haftasında başlatmayı hedefliyor. Ancak salgının durumu ve UEFA'nın hamleleriyle ciddi bir kriz yaşanıyor.

Fransa'da UEFA'nın kararlarından ve belirleyeceği takvimden önce hamle yapılmamasının daha doğru olacağı aktarılıyor.

Ancak şu anda Fransa'da 2020-21 sezonu için Ligue 1'in 22 Ağustos Cumartesi, Ligue 2'nin de 23 Ağustos Pazar başlatılması isteniyor.

Fransada sürpriz Tarih 22 Ağustos...

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