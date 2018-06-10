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10.06.2018 - 00:16 | | AA

Fransa'dan Dünya Kupası öncesi kötü prova!

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçlarda İspanya, Tunus'u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile ABD ise 1-1 berabere kaldı.

Fransa'dan Dünya Kupası öncesi kötü prova!
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2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçlarda İspanya, Tunus'u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile ABD ise 1-1 berabere kaldı.

Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlardan İspanya ile Tunus, ev sahibi ülkenin Krasnodar kentiyle aynı adı taşıyan statta karşılaştı.

İspanya, 84. dakikada Iago Aspas'nın golüyle Tunus'u 1-0 mağlup etti.

Diğer karşılaşmada ise 2018 Dünya Kupası'na katılacak Fransa, Lyon Stadı'nda ABD'yi konuk etti.

ABD, 44. dakikada Julian Green'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fransa, 78. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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