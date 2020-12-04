FransÄ±z basÄ±nÄ±ndan Sparta Prag'a karÅŸÄ± 2 gol atan Burak YÄ±lmaz'a Ã¶vgÃ¼ler

FransÄ±z basÄ±nÄ±ndan Sparta Prag'a karÅŸÄ± 2 gol atan Burak YÄ±lmaz'a övgüler
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak YÄ±lmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Ã‡ekya temsilcisi Sparta Prag'a 4 dakikada attÄ±ÄŸÄ± 2 golle takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼st tura Ã§Ä±kmayÄ± garantilemesini saÄŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FransÄ±z basÄ±nÄ±ndan Ã¶vgÃ¼ler aldÄ±.Â
Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, maÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru oyuna giren Burak YÄ±lmaz'Ä±n Sparta Prag karÅŸÄ±sÄ±nda kaydettiÄŸi 2 golle takÄ±mÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶ylece Lille'in Avrupa Ligi'nde son hafta mÃ¼cadeleleri Ã¶ncesi gruptan Ã§Ä±kmayÄ± garantilediÄŸi belirtildi.Â
RMC Sport kanalÄ±nÄ±n "Burak YÄ±lmaz Sparta Prag'Ä± devirdi ve Lille'i son 32 turuna gÃ¶nderdi" baÅŸlÄ±klÄ± haberinde, Lille'in rakibini milli futbolcunun attÄ±ÄŸÄ± 2 golle yendiÄŸi vurgulandÄ±.Â Haberde, Burak YÄ±lmaz'Ä±n oyuna girdikten sonra gÃ¶sterdiÄŸi performansla "kurtarÄ±cÄ±" olduÄŸu kaydedildi.
France Football dergisi de "Burak YÄ±lmaz'Ä±n 2 golÃ¼ sayesinde Lille, Sparta Prag'Ä± devirdi ve son 32 turuna kaldÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Haberde, Burak YÄ±lmaz'Ä±n oyuna girdikten sonra maÃ§Ä±n kaderini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi belirtildi.Â
Foot Mercato internet sitesinin haberinde, Lille'in Avrupa Ligi'nde son 32 turuna Burak YÄ±lmaz'Ä±n sayesinde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â Le Parisien gazetesinin haberinde, milli futbolcunun maÃ§Ä±n oyuncusu olduÄŸu belirtildi. Haberde, Burak YÄ±lmaz'Ä±n oyuna girdikten sonra maÃ§Ä±n durumunu deÄŸiÅŸtirdiÄŸi kaydedildi.
Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maÃ§Ä±nda konuk ettiÄŸi Sparta Prag'Ä± 2-1 yenmiÅŸ, FransÄ±z ekibinin gollerini 77. dakikada oyuna giren Burak YÄ±lmaz, 80 ve 84. dakikalarda atmÄ±ÅŸtÄ±.