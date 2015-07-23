Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Fransız golcü Chevalier, Çaykur Rizespor yolunda
23.07.2015 - 13:16 |

Fransız golcü Chevalier, Çaykur Rizespor yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız forvet Teddy Chevalier ile anlaşma sağladı.

Fransız golcü Chevalier, Çaykur Rizespor yolunda
ABONE OL

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, geçen sezon Belçika Pro Lig ekiplerinden Kortrijk forması giyen Chevalier ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı.Fransız futbolcunun yapılan görüşmelerin ardından oynayacağı tesisleri gezmek için Rize'ye gelerek bilgi aldığı öğrenildi.

Fransız forvetle her konuda anlaşan yeşil-mavili kulübün, bir sorun çıkmaması halinde oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Belçika ekibiyle geçen sezon ligde 37 maçta mücadele eden Chevalier, 12 gol attı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber