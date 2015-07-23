Fransız golcü Chevalier, Çaykur Rizespor yolunda

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, geçen sezon Belçika Pro Lig ekiplerinden Kortrijk forması giyen Chevalier ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı.Fransız futbolcunun yapılan görüşmelerin ardından oynayacağı tesisleri gezmek için Rize'ye gelerek bilgi aldığı öğrenildi.

Fransız forvetle her konuda anlaşan yeşil-mavili kulübün, bir sorun çıkmaması halinde oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Belçika ekibiyle geçen sezon ligde 37 maçta mücadele eden Chevalier, 12 gol attı.