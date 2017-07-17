Fransız kaleci Riou, Alanyaspor tesislerini gezdi

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'ta forma giyen kaleci Rémy Riou, bugün Alanyaspor'un tesislerini gezdi. 30 yaşındaki file bekçisinin Akdeniz ekibine transfer olması bekliyor.

Haziran ayının sonundan bu yana kulüpler ve oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği, bu gelişmenin sürpriz sayılmayacağı ifade edildi.

5 sezondur Nantes'ta forma giyen tecrübeli kaleci, geçen sezon yerini Maxime Dupe'ye kaptırmıştı.

Fransız kaleci Remy Riou'nun Nantes ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Ajansspor)