Fransızlar, Gomis'i istiyor!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fransa’nın ünlü futbol dergisi France Football’ın anketinde Fransız taraftarlar Gomis’i milli takımda görmek istediklerini duyurdu. Haberde ise Gomis’in şu anda en iyi Fransız forvet olduğu belirtildi.

Galatasaray’da golleriyle krallığa koşan ve takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Fransız futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. 2018 Dünya Kupası’nda iddialı olmak isteyen Fransa Milli Takımı için Gomis ismi artık daha yüksek sesle söyleniyor.

Fransa’nın ünlü France Football dergisi, internet sitesi üzerinden Galatasaraylı futbolcu için bir anket düzenledi. Fransız futbolseverlere sunulan ankette, ‘Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı’nda olmayı hak ediyor mu?’ diye soruldu.

Ankete katılan taraftarların yüzde 69’u evet oyu verirken, sadece yüzde 31’lik bir kısım hayır şıkkına bastı.

Ayrıca haberin detayında Fransa Milli Takımı forması giyen yıldızların Gomis’ten daha az gol attığına dikkat çekildi. Gomis’in Nabil Fekir ve Griezmann gibi isimlerden daha skorer olduğuna vurgu yapıldı. Gomis’in sezonun en iyi Fransız forveti olduğu kaydedildi.

23 Mart’ta Kolombiya ve 25 Mart’ta Rusya ile hazırlık maçları oynayacak Fransa’nın kadrosu gelecek hafta içerisinde resmen açıklanacak. France Football da hazırlık maçı öncesi Gomis’in kadroda olup olmaması konusunu futbol kamuoyuyla paylaştı.