Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Saat 20:30’da başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR: 0-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)



İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Celutska, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceygun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse

Maçın ilk yarısından dakikalar

9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da, ligde son oynanan Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre 7 oyuncu değişikliğine gidildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de geçen hafta 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasına göre, kalede Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, savunmada Bünyamin Balcı, Veysel Sarı ve Kudriashov'un yerine Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, orta sahada Podolski'nin yerine Ufuk Akyol'a, kart cezalısı Hakan Özmert ile Amilton'un yerine kart cezası biten Sinan Gümüş ile Mukairu'ya ilk 11'de görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş ve Jahovic 11'i ile başladı.

Alanyaspor'da 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Bulut, savunmada Welinton'un yerine Tzavellas, orta sahada Bakasetas'ın yerine Salih Uçan'a ilk 11'de forma şansı tanıdı.

Turuncu-yeşilli takım sahaya, Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes ve Cisse 11'iyle çıktı.

Her iki takımın az sayıda taraftarı tribünlerdeki yerlerini aldı.

Takımlarını tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan da attı.

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, karşılaşma öncesi bir restoranda Antalya'nın Süper Lig'deki her iki kulübünün yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.