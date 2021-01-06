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06.01.2021 - 18:12 |

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)
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Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

 

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Biglia, Sobiech, Borini, Ndao, Ndiaye, Vegar, Balkovec

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda galip gelemedi.

Dış sahada Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.

Dört galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

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