Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Mücadelemiz sürecek"
04.03.2020 - 23:22 | | ANTALYA (AA) -

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Mücadelemiz sürecek"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yarım saat 10 kişi mücadele eden rakiplerine 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Mücadelemiz sürecek"

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan "Antalya derbisi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarı rakibe pozisyon vermediklerini, ancak duran top organizasyonu sonrası son dakika golüyle sahadan yenik ayrıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Oyunu çevirebilir miydik, avantajlı skor elde edebilir miydik? Bunu yapabilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadık. Son dakikada yediğimiz gol, iki stoperin arasından çıkıp Fernandes'in vurması, maçtaki bizim açımızdan en olumsuz durumdu. Kupa maçının ikinci ayağına kadar ligdeki konumumuzu rahatlatıp o maçı orada kazanıp finale kalmak istiyoruz. İki ayaklı maçlarda 1-0 kaybetmek dezavantaj gibi gözükse de mücadelemiz sürecek."

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Mücadelemiz sürecek

Erkan Sözeri: “Hatayspor maçı bizim için final niteliğinde”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Telekom, çeyrek final kapısını araladı

Türk Telekom, çeyrek final kapısını araladı

OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes (CANLI)

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes (CANLI)

Koronavirüs nedeniyle Valencia-AX Armani Exchange Milan maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs nedeniyle Valencia-AX Armani Exchange Milan maçı seyircisiz oynanacak

Sıradaki Haber