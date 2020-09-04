Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAntalyaspor Haberleri Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
04.09.2020 - 22:23 | | AA

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formalarÄ± hazÄ±rlanan kliple taraftarÄ±n beÄŸenisine sunuldu.Â

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
ABONE OL

SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formalarÄ± hazÄ±rlanan kliple taraftarÄ±n beÄŸenisine sunuldu.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adÄ± verilen yeni tasarÄ±mlÄ± 4 farklÄ± formanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

Yeni sezon formalarÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoÄŸraflarda, Antalyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar GÃ¼rler ile BahadÄ±r Ã–ztÃ¼rk yer aldÄ±.Â 

AyrÄ±ca paylaÅŸÄ±mda, "Ruhunu ÅŸehrinden alan formalarÄ±mÄ±z ile yeni sezona hazÄ±rÄ±z." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

Podolski'nin Shaqiri'ye ÅžÄ±k Asisti

Florya'da Fatih Terim'e doÄŸum günü kutlamasÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
    Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
  2. TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maçÄ± ertelendi
    TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maçÄ± ertelendi
  3. Son dakika | Chelsea, Kai Havertz'i resmen açÄ±kladÄ±! Rekor bonservis...
    Son dakika | Chelsea, Kai Havertz'i resmen açÄ±kladÄ±! Rekor bonservis...
  4. Son dakika | A Milli TakÄ±m'da sakatlanan Mert Hakan YandaÅŸ kadrodan çÄ±karÄ±ldÄ±!
    Son dakika | A Milli TakÄ±m'da sakatlanan Mert Hakan YandaÅŸ kadrodan çÄ±karÄ±ldÄ±!
  5. Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'den orta saha transferi müjdesi!
    Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'den orta saha transferi müjdesi!



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Galatasaray DoÄŸa Sigorta - Dnipro: 91- 73

Galatasaray DoÄŸa Sigorta - Dnipro: 91- 73

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan transfer açÄ±klamasÄ±!

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan transfer aÃ§Ä±klamasÄ±!

Fransa Turu'nda 7. etabÄ± Wout van Aert kazandÄ±!

Fransa Turu'nda 7. etabÄ± Wout van Aert kazandÄ±!

Son dakika | Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen açÄ±kladÄ±

Son dakika | FenerbahÃ§e Tolgay Arslan ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±

SÄ±radaki Haber