Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formalarÄ± hazÄ±rlanan kliple taraftarÄ±n beÄŸenisine sunuldu.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adÄ± verilen yeni tasarÄ±mlÄ± 4 farklÄ± formanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Yeni sezon formalarÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoÄŸraflarda, Antalyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar GÃ¼rler ile BahadÄ±r Ã–ztÃ¼rk yer aldÄ±.Â

AyrÄ±ca paylaÅŸÄ±mda, "Ruhunu ÅŸehrinden alan formalarÄ±mÄ±z ile yeni sezona hazÄ±rÄ±z." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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