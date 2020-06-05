Freiburg - Borussia Mönchengladbach 1-0

Bundesliga'da 29. haftanın kapanış maçında Freiburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Karşılaşmadan Freiburg 1-0 galip ayrıldı.

Ligdeki son iki maçını kazanan ve dördüncü sırada yer alan ve Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı veren Gladbach, Freiburg deplasmanında umduğunu bulamadı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Nils Petersen kaydetti. Mönchengladbach 62. dakikada Plea'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Freiburg 41 puana yükseldi Mönchengladbach ise 56 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Freiburg: Schwolow; Kübler, Lienhart, Heintz, Günter; Sallai, Koch, Höfler, Grifo; Waldschmidt, Höler

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Hofmann, Stindl, Neuhaus; Herrmann, Pléa, Thuram

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