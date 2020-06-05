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05.06.2020 - 21:19 |

Freiburg - Borussia Mönchengladbach (CANLI)

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Freiburg'a konuk oluyor

Freiburg - Borussia Mönchengladbach (CANLI)
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Freiburg - Borussia Mönchengladbach (CANLI)

Bundesliga'nın 30. haftası Freiburg evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Mage Solar Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 21.30'da başladı.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 38 puanla 8. sırada bulunurken, 56 puanlı Mönchengladbach ise 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Mönchengladbach 4-2'lik skorla kazanmıştı. 

İLK 11'LER

Freiburg: Schwolow; Kübler, Lienhart, Heintz, Günter; Sallai, Koch, Höfler, Grifo; Waldschmidt, Höler

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Hofmann, Stindl, Neuhaus; Herrmann, Pléa, Thuram

Freiburg - Borussia Mönchengladbach (CANLI)

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