Frey: "Fenerbahçe'de fark yaratacağım"

Nürnberg'de kiralık kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönecek olan Frey, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.

Fenerbahçe'yi çok özlediğini söyleyen Frey, kendisini zihinsel ve fiziksel açıdan iyi hissettiğini, yeni sezon hazırlıklarında fark yaratacağını dile getirdi.

"Hazırlıklarda fark yaratacağımı düşünüyorum"

Frey, "Nürnberg'de güzel işler yaptık ve üstelik kısıtlı imkanlarla. Şimdi Fenerbahçe'ye dönme zamanı. Fenerbahçe'yi çok özledim. Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon öncesi hazırlıklarda fark yaratacağımı düşünüyorum." diye konuştu.



4 gol 5 asist

Michael Frey bu sezon Nürnberg formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Toplamda ise 32 maçta 5 gol kaydetti.

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