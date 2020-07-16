Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile uzattÄ±

Frutti Extra Bursaspor'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Can Maxim Mutaf ile 1 yÄ±l daha geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sezonda Frutti Extra Bursaspor formasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla terleten Milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-21 sezonunda da YeÅŸil BeyazlÄ± renklerin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in mÃ¼cadele edecek" ifadelerine yer verildi.

29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz sezon Frutti Extra Bursaspor formasÄ±yla 15 maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±. 11.87 dakika ortalama sÃ¼re alan deneyimli oyuncu; 4 sayÄ±, 1.13 ribaunt, 0.67'lik asist ortalamalarÄ±yla 2.33 verimlilik puanÄ±na ulaÅŸtÄ±.