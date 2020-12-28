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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Frutti Extra Bursaspor kötü gidişi durduramıyor
28.12.2020 - 10:30 | | AA

Frutti Extra Bursaspor kötü gidişi durduramıyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti ExtraBursaspor, ligde son 7 maçta mağlup olarak, galibiyete hasret kaldı.

Frutti Extra Bursaspor kötü gidişi durduramıyor
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Ligin 14. haftasında dün sahasında Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlı ekip, parkeden 92-73 mağlup ayrıldı.

Son galibiyetini 24 Ekim'de ligin 5. haftasında TOFAŞ'a karşı alan (83-70) Bursa ekibi, 7 maçtır kötü gidişatı durduramıyor.

Oynadığı 12 müsabakada sadece 3 galibiyeti bulunan Frutti Extra Bursaspor, puan cetvelinin son sırasına geriledi.

- Kovid-19 vakaları olumsuz etkiledi

Frutti Extra Bursaspor'un adı sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla anılıyor.

Takımdaki birkaç oyuncu haricinde çoğunun salgın döneminde Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bazı oyuncular ise virüsü atlattıktan sonra tekrar yakalandı.

- Avrupa defterini Promitheas deplasmanında kapatacak

Frutti Extra Bursaspor, tarihinde ilk kez bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele etme imkanı buldu.

Kupada 9 müsabaka oynayan yeşil-beyazlılar, sadece 2 galibiyete imza atabildi.

D Grubu'nda 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Promitheas ile yarın saat 18.00'da karşılaşacak Frutti Extra Bursaspor, bu karşılaşmayla Avrupa defterini kapatacak.

İki ekibin de gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

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Frutti Extra Bursaspor kötü gidişi durduramıyor

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