Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Frutti Extra Bursaspor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
14.11.2020 - 12:50 | | BURSA (AA) -

Frutti Extra Bursaspor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da biri basketbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Frutti Extra Bursaspor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline PCR testleri uygulandı.

Bir basketbolcu ve bir idari çalışanın testlerinin pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, "Herhangi bir semptom ve belirti göstermeyen oyuncu ve idari kadro üyemizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.

Frutti Extra Bursasporda 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif

 

 

Luis Suarez'in Liverpool efsanesine dönüşmesinin hikayesi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bakan Kasapoğlu: Burası pilotların da örnek gösterdiği bir pist
    Bakan Kasapoğlu: Burası pilotların da örnek gösterdiği bir pist
  2. Erkek tenisinin en iyileri sezonu Londra'da kapatacak
    Erkek tenisinin en iyileri sezonu Londra'da kapatacak
  3. 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
    2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
  4. Fenerbahçe'de korona şoku!
    Fenerbahçe'de korona şoku!
  5. F1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İstanbul ne zaman?
    F1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İstanbul ne zaman?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de Obinna joker olacak

Göztepe'de Obinna joker olacak

A Milli Takımımız'ın konuğu Rusya

A Milli Takımımız'ın konuğu Rusya

Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk

Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk

Son dakika - Konyaspor'da ikisi futbolcu beş kişide koronavirüs pozitif

Son dakika - Konyaspor'da ikisi futbolcu beş kişide koronavirüs pozitif

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet