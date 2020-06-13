Frutti Extra Bursaspor'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "SÃ¼per Ligdeki ilk sezonumuzda takÄ±mÄ±mÄ±zla beraber baÅŸarÄ±lÄ± sezon geÃ§iren BaÅŸ antrenÃ¶rÃ¼mÃ¼z Serkan ErdoÄŸan ile 1 yÄ±llÄ±k olan sÃ¶zleÅŸmesinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yeni sezon planlamasÄ±nda kendisiyle yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. TÃ¼rk basketboluna oyunculuÄŸu ile damga vurmuÅŸ, Avrupa'da bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± gururla dalgalandÄ±rmÄ±ÅŸ, gelecek vaat eden genÃ§ antrenÃ¶r Serkan ErdoÄŸan'a spor hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyor, kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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