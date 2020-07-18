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18.07.2020 - 16:15 | | GÃ¼rkan DURAL/BURSA,(DHA) -Â

Frutti Extra Bursaspor'un altyapÄ± oyuncusu Kadir BuÄŸra Acar vefat etti

ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'unÂ altyapÄ± oyuncusu Kadir BuÄŸra Acar hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Frutti Extra Bursaspor'un altyapÄ± oyuncusu Kadir BuÄŸra Acar vefat etti
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Frutti Extra Bursaspor'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Frutti Extra Bursaspor altyapÄ±sÄ±nda forma giyen ve geÃ§tiÄŸimiz aylarda bacaÄŸÄ±ndan operasyon geÃ§iren Kadir BuÄŸra Acar'Ä±n vefatÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. GenÃ§ kardeÅŸimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" ifadelerine yer verildi.

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) de genÃ§ oyuncu iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±nlayarak, "Frutti Extra Bursaspor altyapÄ±sÄ±nda forma giyen genÃ§ sporcu Kadir BuÄŸra Acar'Ä±n vefatÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor KulÃ¼bÃ¼'ne baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

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