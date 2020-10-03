Fuat Ã‡apa: BeraberliÄŸe Ã¼zÃ¼leceÄŸimiz bir maÃ§ta maÄŸlup olduk

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 kaybettikleri maÃ§la ilgili, "BeraberliÄŸe Ã¼zÃ¼leceÄŸimiz bir maÃ§ta maÄŸlup olduk." dedi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmadan sonra dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ã‡apa, geÃ§en hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanÄ±ndaki iyi oyunlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in sahaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"MaÃ§a iki takÄ±m da dengeli baÅŸladÄ±. Rakibimizin zaaflarÄ±nÄ± ilk yarÄ± kullanamadÄ±k. AlanlarÄ± iyi deÄŸerlendiremedik. Oyunun yÃ¶nÃ¼nÃ¼ de yeterince deÄŸiÅŸtirerek oynayamadÄ±k. Ä°lk yarÄ± net pozisyon bulamadÄ±k. BeklemediÄŸimiz bir anda pozisyonlarÄ± yokken geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ä°kinci yarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸikliklerle oyunu lehimize Ã§evirdik. GirmiÅŸ olduÄŸumuz Ã§ok sayÄ±da net pozisyonu deÄŸerlendiremedik. BeraberliÄŸe Ã¼zÃ¼leceÄŸimiz bir maÃ§ta maÄŸlup olduk. Bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ydÃ¼. Sevindirici olan Ã§ok fazla pozisyona girdik. GeÃ§en sene sadece mÃ¼cadele eden takÄ±mdan pas yapan, pozisyon Ã¼reten takÄ±ma dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžu an bu can acÄ±tÄ±yor ama birkaÃ§ haftaya olumluya dÃ¶necektir."Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Bahattin ÅžimÅŸek'i ve karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra saha ortasÄ±nda galibiyet pozu veren konuk ekibi de eleÅŸtiren Ã‡apa, "Idriz Voca'nÄ±n burnu kÄ±rÄ±ldÄ±, kart yok. Joseph Paintsil sakatlanarak hastaneye gitti, yine kart yok. ÃœzÃ¼cÃ¼ ÅŸeyler bunlar. Galibiyet sevincinin de bir yolu yordamÄ± var. BugÃ¼ne kadar galibiyet sevinci pozlarÄ±nÄ±n soyunma odasÄ±nda Ã§ekildiÄŸini biliyordum ama saha ortasÄ±nda Ã§ekildiÄŸini ilk kez gÃ¶rdÃ¼m. Rakibimize de yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. YadÄ±rgadÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

Fuat Ã‡apa, ilerleyen haftalarda Ã§ok iyi bir MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ±, milli arayÄ± da en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendireceklerini aktardÄ±.Â

Bu sezon 13 transfer yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak 19 oyuncunun da takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡apa, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Belki de bugÃ¼ne kadar en uyumlu transfer sÃ¼reciydi. YÃ¶netime baÅŸlarken ÅŸunu sorduk, kÄ±sa, orta ve uzun vadede ne istiyorsunuz? Onlar sÃ¶yledi, biz de oyuncu profillerini anlattÄ±k. Bunun Ã¼zerine transfer komitesi gereken Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. Bunu gÃ¶z ardÄ± etmeyelim. Herkes en iyisini ister ama bunun bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olur maddi olarak. KulÃ¼bÃ¼n geÃ§en devre arasÄ±nda transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ± iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± meblaÄŸ var. Bu sezon transfer yapabilmek iÃ§in 4 milyon avro Ã¶deme yapÄ±ldÄ±. Kolay deÄŸil bunlar. Bundan dolayÄ± genÃ§ oyunculara da yÃ¶nelmek zorunda kaldÄ±k. ArtÄ±k AnkaragÃ¼cÃ¼ de her sene hedef koyup oyuncu satarak bÃ¼tÃ§esini artÄ±rmalÄ±."Â

Hedeflerinin ligi en Ã¼st yerlerde bitirmek olduÄŸunu vurgulayan Ã‡apa, "Bu sene ligi 5. bitirip de bir sonraki sezon kÃ¼mede kalmaya oynamak doÄŸru deÄŸil. Biz doÄŸru olan Ã¶rnekleri alalÄ±m, BaÅŸakÅŸehir gibi. Her sezon Ã¼zerine koyarak gidip ÅŸampiyonluk yakaladÄ±lar. Avrupa'ya gidip bir sonraki sezon kÃ¼me dÃ¼ÅŸen kulÃ¼plerimiz Ã§ok fazla. Bu konuda yÃ¶netimimiz net bir ÅŸekilde bilinÃ§li. YapÄ±lan transferler, projeler de bu doÄŸrultuda. Bu da doÄŸru olan dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ±. MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ 10 yÄ±l Ã§ok zor sÃ¼reÃ§ yaÅŸadÄ±. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§ Ã§ok daha iyi olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.