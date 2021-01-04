Fuat Çapa: "Eksiklerimiz olmasa farklı maç olurdu"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

"Maçtan önceki analizleri maç içinde çok net gördük. Rakibin fizik kalitesi bizden üstündü. İkili mücadelelerde eksik kalacağımızı düşünüp havadan değil yerden oynayalım demiştik ama onlar da sonuçta bizim analizimizi yapıyorlar, eksiklerimiz çok net biliniyor."

"Thiam'ın 18'deki hakimiyetini ve duran topları konuşmuştuk ama olmadı. Yediğimiz goller üzücü goller. Rakip çok baskı kurar, pozisyonlar bulur ve yersin ama böyle kaybetmek üzücü. Biz mücadele edemeyip karşılık veremedik ve sıkıntı yaşadık."

"Hem oyuna başlayanlar hem de altyapımızdan gelen oyuncularımızın lig tecrübesi az. 1-2 tanesini oynatınca sıkıntı olmaz ama 4-5 tanesini oynatınca sıkıntı yaşıyoruz. İlk yarı pozisyonları bulduk ama rakip pozisyona giremeden goller attı."

"Bence eksiklerimiz olmasa çok değişik bir karşılaşma olurdu. 1-2 değil 6 oyuncudan bahsediyoruz. Takımın hücum hattında takımı rahatlatabilecek isimler. Sakatlık sıkıntısını yaşamak zorundasın, alternatifi yok onun ama orta sahanın aynı anda olmaması etkiledi."