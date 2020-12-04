Fuat Ã‡apa: "Ä°lk yediÄŸimiz gol pahalÄ±ya mal oldu"

SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 3-0 maÄŸlup olan KasÄ±mpaÅŸa'da teknik direktÃ¶r Fuat Ã‡apa, ilk yarÄ±nÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda yedikleri golÃ¼n pahalÄ±ya mal olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ã‡apa, "Son karÅŸÄ±laÅŸmada orta sahada baskÄ±yÄ± Ã§ok iyi yapÄ±p geÃ§iÅŸ oyunun iyi oynayan BeÅŸiktaÅŸ vardÄ±. Bunu kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. KafamÄ±zdaki kadroyu vakalardan dolayÄ± oynatamadÄ±k. HazÄ±r olmayanlarÄ± oynatmak zorunda kaldÄ±k." dedi.Â

Ä°lk yarÄ±da dengeli bir karÅŸÄ±laÅŸma oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã‡apa, "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n orta sahadaki aksiyonlarÄ±n engellemek adÄ±na savunma dÃ¼zenimizi deÄŸiÅŸtirdik. Top rakipteyken 5-4-1, bizdeyken 3-4-3'e dÃ¶necek anlayÄ±ÅŸla Ã§Ä±ktÄ±k. Ä°lk 10 dakika tedirgin oynadÄ±k sonra top bizde kaldÄ±. Pozisyon Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Sonraki sÃ¼reÃ§te dengeli bir karÅŸÄ±laÅŸma oldu. Ä°lk devrenin son dakikasÄ±nda yediÄŸimiz gol pahalÄ±ya mal oldu." ifadelerini kullandÄ±.

"VAR hakeminin Ã§aÄŸÄ±rmamasÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼"Â

Mensah'Ä±n golÃ¼nÃ¼n hamlelerini de zora soktuÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡apa kÄ±rmÄ±zÄ± kart konusunda ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ä°lk yarÄ±daki gol devre arasÄ±nda yapabileceÄŸimiz hamleleri zora soktu. Ä°kinci yarÄ± oyuncularÄ±mÄ±za orta saha ve savunma arasÄ±ndaki alanÄ± iyi deÄŸerlendirmelerini sÃ¶yledik ama kÄ±rmÄ±zÄ± kart oldu. VAR hakeminin Ã§aÄŸÄ±rmamasÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ tekrar gÃ¶rdÃ¼klerinde kararÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceklerdir. Yusuf ve Fode'nin oyundan dÃ¼ÅŸmesi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. Top bizdeyken iyi deÄŸerlendiremedik. BeÅŸiktaÅŸ'Ä± tebrik ederim, biz ise Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki karÅŸÄ±laÅŸmaya bakacaÄŸÄ±z. BaÅŸka fire vermezsek tekrar geÃ§tiÄŸimiz sezonki seviyemizi yakalayacaÄŸÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

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